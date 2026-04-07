Tiro a volo Campionati Regionali Estivi | 72 specialisti in pedana nel weekend di Pasqua tra Umbria e Piemonte

Nel fine settimana di Pasqua, i Campionati Regionali Estivi di tiro a volo si sono svolti tra l’Umbria e il Piemonte, coinvolgendo complessivamente 72 specialisti. Alla fossa universale presso il Tav Appennino di Perugia erano presenti 39 atleti, mentre al Tav San Quirico di Alessandria si sono confrontati 33 partecipanti impegnati nel disciplina Compak Sporting. L’evento ha mantenuto un buon ritmo di partecipazione, nonostante le festività.

Fossa Universale al Tav Appennino di Perugia e Compak Sporting al Tav San Quirico di Alessandria: l’Umbria guida la classifica delle presenze con 39 agonisti, il Piemonte segue con 33 Il weekend di Pasqua non ha fermato i Campionati Regionali Estivi FITAV. Settantadue specialisti hanno preso parte alle competizioni territoriali disputate su due impianti in due diverse regioni, confermando la vitalità e la continuità dell’attività agonistica nel panorama del tiro a volo italiano anche durante il periodo festivo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Campionati Regionali Invernali di tiro a volo: 307 atleti in pedana nel terzo weekend di marzoL’Umbria guida la classifica delle presenze con 95 tiratori, davanti a Puglia e Sardegna. Tiro a volo, weekend ricco di appuntamenti FITAV: Gran Premio di Sporting e Fossa Universale, Regionali Invernali ed EstiviIl penultimo fine settimana di marzo porta in pedana gli specialisti di Sporting e Fossa Universale con due Gran Premi nazionali. Temi più discussi: 336 agonisti ai Campionati Regionali dell’ultimo fine settimana di Marzo; Campionati Invernali per Società, la grande festa della stagione fredda tiravolistica; Al Tav Sezze il Gran Premio Piccoli Calibri 2026; English Sporting: Nazionale Italiana ormai prossima alla grande sfida del Mondiale in Texas. Tiro a volo, 336 agonisti ai Campionati Regionali dell’ultimo fine settimana di MarzoUn fine settimana che ha segnato in modo netto la chiusura di un ciclo e l’avvio di una nuova fase dell’attività sui campi. cacciapassione.com Tiro a volo, quasi 500 tiratori ai Campionati Regionali: si chiudono gli Invernali, al via gli EstiviNel penultimo weekend di marzo 497 specialisti di Compak Sporting, Skeet ed Elica in pedana in 8 società di 6 regioni. Campania prima per presenze negli Inverna ... sportface.it Con l’ultimo weekend di marzo, il calendario territoriale FITAV passa dai Campionati Regionali Invernali a quelli Estivi. Nella seconda settimana, ben 263 gli specialisti coinvolti su 4 impianti (Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Toscana). Le regioni c - facebook.com facebook