Campionati Regionali Invernali di tiro a volo | 307 atleti in pedana nel terzo weekend di marzo

Nel terzo fine settimana di marzo si sono svolti i Campionati Regionali Invernali di tiro a volo con la partecipazione di 307 atleti. L’Umbria ha registrato il maggior numero di partecipanti con 95 tiratori, seguita da Puglia e Sardegna. L’evento ha coinvolto atleti provenienti da diverse regioni italiane, con gare che si sono disputate su più discipline e categorie.

L’Umbria guida la classifica delle presenze con 95 tiratori, davanti a Puglia e Sardegna. Otto impianti coinvolti in sei regioni per il penultimo appuntamento della stagione invernale FITAV Il terzo weekend di marzo ha visto ancora una volta le pedane di tutta Italia animarsi per i Campionati Regionali Invernali di tiro a volo. Dal 13 al 15 marzo, 307 agonisti hanno gareggiato in 8 impianti distribuiti in 6 regioni, confermando la solidità di questi appuntamenti come punto di riferimento dell’attività FITAV nella prima parte della stagione 2026. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Leggi anche: FITAV, Campionati Regionali Invernali: 784 tiratori in pedana nel secondo weekend di marzo

Tiro a volo, weekend ricco di appuntamenti: Club Cup di Percorso Caccia e Regionali InvernaliTra fine gennaio e inizio febbraio il calendario FITAV entra nel vivo: Campionati Regionali Invernali in tutta Italia e primo evento nazionale del...

Una selezione di notizie su Campionati Regionali Invernali

Temi più discussi: Campionati Regionali Invernali: 784 in pedana nel secondo weekend di marzo; Vittorie e medaglie per l’Aosta Nuoto ai Campionati regionali invernali; All Together protagonista ai Campionati Regionali Invernali di Categoria; Tiro a volo, grande partecipazione ai Campionati Regionali Invernali 2026.

Tiro a volo, grande partecipazione ai Campionati Regionali Invernali 2026Si sono conclusi con successo nel fine settimana del 14 e 15 marzo i Campionati Regionali Invernali 2026 di Fossa Universale, una delle specialità più ... corrieresalentino.it

Campionati Regionali Invernali di tiro a volo: in Campania il maggior numero di partecipantiMentre la stagione fredda si sta avviando verso la propria conclusione i circuiti continuano ad animare i fine settimana. cacciapassione.com

Grande successo ad Ascoli Piceno per i Campionati Regionali Invernali di Categoria di Nuoto Si sono conclusi con straordinario entusiasmo i Campionati Regionali Invernali di Categoria di nuoto della regione Marche, che hanno animato l’impianto natatorio - facebook.com facebook