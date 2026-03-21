Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, ha commentato il match tra Milan e Torino. Ha ricordato che il problema principale dei granata è sempre stato la difesa e ha fatto riferimento alla situazione attuale con D’Aversa alla guida della squadra. Ferrara ha parlato di questa partita pochi istanti dopo la conclusione dell'incontro.

I riflettori di San Siro sono pronti ad accendersi su Milan-Torino. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria per riprendersi il secondo posto, attualmente occupato dal Napoli che ha scavalcato il Diavolo grazie alla vittoria contro il Cagliari. A pochi minuti dall'inizio di Milan-Torino,Ciro Ferrara è intervenuto dagli studi di 'DAZN' per analizzare il match di San Siro. Di seguito, il suo commento. "Penso che i dirigenti del Milan si aspettassero questo impatto di Modric. Ha sempre l'intelligenza di capire come posizionarsi, anche nella fase difensiva. Il problema del Torino è sempre stata la difesa, D'Aversa sta provando a dare una quadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ferrara: “Il problema del Torino è sempre stato la difesa, ma ora con D’Aversa…”

Articoli correlati

Torino, Obrador prima del Milan: “Obiettivo essere compatti in difesa. Già stato a San Siro per l’Inter”Rafael Obrador, giocatore granata, ha parlato a 'DAZN' nel pre partita della sfida tra Milan e Torino valida per la 30^ giornata del campionato di...

Milan-Torino, le formazioni: Allegri ne cambia tre, D'Aversa con il tandem d'attaccoIl Milan punta al riscatto dopo il ko dello scorso weekend contro la Lazio: Allegri cambia tre titolari e deve fare i conti con l'infortunio di Leao.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan Ferrara Il problema del Torino è...

Se Estupinan è questo, il Milan ha un problema. A Firenze sbaglia tutto, Allegri lo difende, il futuro...Non il gol di Nkunku. Non gli errori di Pulisic. Non Modric rimasto in panchina. Il tema numero uno nelle discussioni dei milanisti a fine partita è stata la prestazione di Pervis Estupinan e il ... gazzetta.it

Ferrara ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il futuro degli Azzurri: le parole dell’ex difensore della Juventus su alcune individualità del CagliariFerrara ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il futuro degli Azzurri: le parole dell’ex difensore della Juventus su alcune individualità del Cagliari Ieri pomeriggio Ciro Ferrara è intervenuto dur ... cagliarinews24.com