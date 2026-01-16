I numeri dicono perché il Milan di Allegri è davvero fortunato ma non è l'unica squadra in Serie A

Analizzare la stagione del Milan di Allegri nel campionato di Serie A 2025-2026 rivela come la fortuna abbia giocato un ruolo nel percorso della squadra. I numeri evidenziano una difesa più solida del previsto e risultati superiori alle prestazioni, suggerendo che gli episodi favorevoli abbiano contribuito al successo. Tuttavia, anche altre squadre in Serie A mostrano dinamiche simili, sottolineando la complessità di una stagione spesso influenzata da fattori imprevedibili.

Milan, numeri da scudetto: la squadra di Allegri corre a ritmo tricolore - Milan, i numeri parlano chiaro: la squadra di Allegri viaggia a un ritmo da vera pretendente al tricolore. calcionews24.com

Milan, Allegri ha capito perché Leao può giocare solo come 9 poi zittisce lo studio e dà i numeri - Milan, Allegri spiega Leao centravanti e zittisce lo studio in diretta. sport.virgilio.it

Elisoccorso, i numeri dicono tutto: nel 2025 in media nove interventi al giorno in Piemonte - facebook.com facebook

Juve da scudetto I numeri dicono di sì, Spalletti frena: “Non siamo al livello di Inter e Napoli” x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.