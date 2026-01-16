I numeri dicono perché il Milan di Allegri è davvero fortunato ma non è l'unica squadra in Serie A
Analizzare la stagione del Milan di Allegri nel campionato di Serie A 2025-2026 rivela come la fortuna abbia giocato un ruolo nel percorso della squadra. I numeri evidenziano una difesa più solida del previsto e risultati superiori alle prestazioni, suggerendo che gli episodi favorevoli abbiano contribuito al successo. Tuttavia, anche altre squadre in Serie A mostrano dinamiche simili, sottolineando la complessità di una stagione spesso influenzata da fattori imprevedibili.
Quanto conta la fortuna nel cammino del Milan nel campionato di Serie A 2025-2026? I numeri raccontano di un Diavolo solido ma anche aiutato dagli episodi: meno gol subiti del previsto e risultati migliori delle prestazioni. Il vero banco di prova è il girone di ritorno.
