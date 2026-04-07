Ti invito al viaggio | in quel paese che ti somiglia tanto | a Verona arte e incontri culturali dal sapore internazionale

Sabato 11 aprile alle 18, la Sala Birolli di Verona ospiterà l’inaugurazione di una mostra intitolata

Sabato 11 aprile alle 18 Sala Birolli di Verona apre le sue porte all’inaugurazione di Haider, Mariani, Paganelli. Ti invito al viaggio in quel paese che ti somiglia tanto., visitabile fino al 3 maggio 2026. La mostra, curata da Gaia Guarienti e Federico Martinelli e organizzata dall’Associazione Culturale Quinta Parete, si configura come un’esperienza di viaggio interiore, capace di stimolare il visitatore a entrare in dialogo con le opere e a completarle con la propria percezione. La doppia curatela, come sottolineano Guarienti e Martinelli, è alla base del progetto: due punti di vista differenti che osservano la stessa immagine producono una pluralità di letture amplificata ulteriormente dall’ingresso dello spettatore. 🔗 Leggi su Veronasera.it

“Quel maestro te lo ricordi perché ti diceva: alza il culo e rifai”, è quel tipo di educatore che temi, ma ti lascia il segno profondo. Le parole di SchettiniCi sono insegnanti che si fanno ricordare non per quanto erano comprensivi, ma per quanto erano esigenti.

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C'è tempo fino a domani, 8 aprile, per candidarsi al Servizio civile universale nelle realtà aderenti alla Comunità Papa Giovanni XXIII. #veronanetwork #serviziutili #serviziocivile #verona - facebook.com facebook

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