Sarah Toscano diventa attrice del film Netflix ‘Non abbiamo bisogno di parole’ quando esce e trama

Su Netflix arriva il film ‘Non abbiamo bisogno di parole’. Tra i protagonisti Sarah Toscano, che diventa attrice: quando esce e la trama della pellicola Bellissima notizia per una delle giovani protagoniste della scena pop italiana. Parliamo di Sarah Toscano che diventa attrice del film Netflix in uscita nei prossimi mesi. Il titolo della pellicola è “Non abbiamo bisogno di parole” ed è il remake tratto da “La famille Belier”. Accanto alla cantante vedremo tra i tanti bravissimi attori, anche la straordinaria Serena Rossi. Ma vediamo nel dettaglio quando esce il film con Sarah Toscano che debutta come attrice su Netflix, il cast e la trama. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Sarah Toscano esordisce come attrice. Emergono i primi dettagliSarah Toscano debutta nel mondo dello spettacolo come attrice, portando con sé un percorso di crescita e nuove opportunità.

Il Percorso di Sarah Toscano dal 2023 ad oggi: 24 Settembre 2023 - Entra ad Amici 10 Marzo 2024 - Vince Amici 23 11 Febbraio 2025 - Partecipa a Sanremo 3 Ottobre 2025 - Pubblica il suo primo Album Met Gala 21 Gennaio 2026 - Netflix annuncia che uscir x.com