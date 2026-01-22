Il presupposto di The Rip è semplice quanto intrigante. Immaginate, infatti, di trovare 20 milioni di dollari nascosti in una soffitta polverosa. Ora immaginate di non potervi muovere da quella casa finché non li avete contati, uno per uno. E mentre il sole tramonta, qualcuno là fuori sa che voi siete lì, con tutto quel denaro. Benvenuti nell’inferno del nuovo thriller Netflix che riporta Matt Damon e Ben Affleck a fare coppia sullo schermo. Questa volta con distintivi al collo e pistole alla cintura. Ruoli molto diversi rispetto alle altre volte che hanno condiviso lo schermo. Perché The Rip è un film che sa di Miami Vice e di quei thriller con poliziotti Anni 70 che non si facevano problemi a sporcarsi le mani – e l’anima. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Una notte, 20 milioni di dollari e un traditore: "The Rip" con Matt Damon e Ben Affleck è il nuovo thriller Netflix. La trama e la spiegazione del finale

The Rip su Netflix: Ben Affleck e Matt Damon nel nuovo crime thriller ispirato a una storia veraThe Rip, disponibile su Netflix, è un crime thriller che vede protagonisti Ben Affleck e Matt Damon.

Leggi anche: The Rip | Nuovo trailer dal thriller con Ben Affleck e Matt Damon

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Cocaina per 20 milioni nascosta in un camion: maxi sequestro da 160 chili di droga; Nella notte presi anche Joao Pedro e Loyola, spesi oltre 20 milioni; Nella notte presi anche Joao Perdo e Loyola, spesi oltre 20 milioni; Ilary Blasi, la villa da 18 milioni (e 30mila euro di costi mensili) all'Eur: grande come 20 appartamenti, con sala cinema, spa e un...

The Rip – Soldi Sporchi porta il thriller poliziesco dentro una notte claustrofobica: un raid, 24 milioni di dollari trovati per caso e una squadra che inizia a dubitare di tutto, anche di se stessa. Con Matt Damon e Ben Affleck al centro, il film spinge il conflitto moral facebook