THE FLOOR | OTTIMO ESORDIO PER PEREGO E VAGNATO NEL GAME DI RAI2

In un debutto televisivo durante le festività pasquali, la conduttrice ha registrato ascolti superiori rispetto alle trasmissioni precedenti trasmesse su Rai2. La sua presenza in diretta si è svolta in un contesto di pubblico in movimento, con il primo episodio trasmesso in una giornata di sole. La trasmissione ha coinvolto anche un altro volto noto, contribuendo a un risultato che si distingue rispetto alle performance passate.

Ottimo esordio per Paola Perego che nonostante torni in video nel pieno di Pasqua, per altro per la prima volta col sole e quindi un’Italia in movimento, totalizza più dei flop precedenti di Rai2. La prima puntata di The Floor porta a casa 787.000 spettatori con il 5.5% di share, nonostante l’anteprima al 2.8% di share con circa 500.000 spettatori, quindi il traino inesistente del Tg2 Post, Perego fa salire i dati, considerando anche Rai1 e Canale5 accesse fino a tardi con titoli importanti nell’access che hanno cambiato gli equilibri del prime time. Il debutto di The Floor non è paragonabile ai precedenti in quanto la prima edizione debutto il 2 gennaio e la seconda il 10 settembre. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - THE FLOOR: OTTIMO ESORDIO PER PEREGO E VAGNATO NEL GAME DI RAI2 Leggi anche: PAOLA PEREGO SI FA IN TRE PER RAI2: THE FLOOR DI SERA E DOPPIO CITOFONARE RAI2 THE FLOOR: PEREGO E VAGNATO TRA STRATEGIA, VELOCITÀ E COLPI DI SCENASi apre all’insegna del rinnovamento la nuova stagione di “The Floor”, il game show che torna lunedì 6 aprile alle 21.