THE FLOOR | OTTIMO ESORDIO PER PEREGO E VAGNATO NEL GAME DI RAI2

Da bubinoblog 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un debutto televisivo durante le festività pasquali, la conduttrice ha registrato ascolti superiori rispetto alle trasmissioni precedenti trasmesse su Rai2. La sua presenza in diretta si è svolta in un contesto di pubblico in movimento, con il primo episodio trasmesso in una giornata di sole. La trasmissione ha coinvolto anche un altro volto noto, contribuendo a un risultato che si distingue rispetto alle performance passate.

Ottimo esordio per Paola Perego che nonostante torni in video nel pieno di Pasqua, per altro per la prima volta col sole e quindi un’Italia in movimento, totalizza più dei flop precedenti di Rai2. La prima puntata di The Floor porta a casa 787.000 spettatori con il 5.5% di share, nonostante l’anteprima al 2.8% di share con circa 500.000 spettatori, quindi il traino inesistente del Tg2 Post, Perego fa salire i dati, considerando anche Rai1 e Canale5 accesse fino a tardi con titoli importanti nell’access che hanno cambiato gli equilibri del prime time. Il debutto di The Floor non è paragonabile ai precedenti in quanto la prima edizione debutto il 2 gennaio e la seconda il 10 settembre. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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THE FLOOR: PEREGO E VAGNATO TRA STRATEGIA, VELOCITÀ E COLPI DI SCENASi apre all’insegna del rinnovamento la nuova stagione di “The Floor”, il game show che torna lunedì 6 aprile alle 21.

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