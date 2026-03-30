Paola Perego torna in onda su Rai2 con due programmi diversi. Il primo è Citofonare Rai2, che viene trasmesso sia la domenica che il sabato a mezzogiorno. In prima serata, invece, va in onda The Floor. La conduttrice si impegna su più fronti per la rete nel corso della stessa giornata.

Paola Perego si fa letteralmente in tre per Rai2. Prima il raddoppio di Citofonare Rai2 che conquista il mezzogiorno del sabato, oltre alla conferma domenicale, e in prima serata c’è The Floor. CITOFONARE RAI2 Torna il fortunato programma del mattino condotto da Paola Perego. Dal 4 aprile, il sabato e la domenica alle 11.15 su Rai2. Basta uno squillo di campanello e l’allegria è subito pronta ad aprirci la porta. A partire dal 4 aprile riapre i battenti “ Citofonare Rai 2 ” con un’importante novità, il programma che nelle ultime quattro stagioni televisive ha arricchito la domenica mattina di leggerezza, ironia e momenti di intrattenimento, raddoppia, andando i n onda sia il sabato che la domenica alle 11. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - PAOLA PEREGO SI FA IN TRE PER RAI2: THE FLOOR DI SERA E DOPPIO CITOFONARE RAI2

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