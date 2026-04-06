THE FLOOR | PEREGO E VAGNATO TRA STRATEGIA VELOCITÀ E COLPI DI SCENA

Il nuovo ciclo di “The Floor” inizia lunedì 6 aprile alle 21, segnando un rinnovamento nella formula del programma. I conduttori Perego e Vagnato guideranno le puntate, caratterizzate da strategie, momenti veloci e colpi di scena. La trasmissione si presenta con un nuovo assetto, pronto a coinvolgere il pubblico con cambiamenti nelle dinamiche e nelle sfide proposte.

Si apre all’insegna del rinnovamento la nuova stagione di “The Floor”, il game show che torna lunedì 6 aprile alle 21.20 su Rai 2 con numerose novità. Alla conduzione Paola Perego con Gabriele Vagnato, una coppia inedita che accompagnerà gli spettatori in questo nuovo capitolo del programma in cinque appuntamenti, in uno studio completamente rinnovato. Un campo da gioco gigante. Cento concorrenti, cento categorie diverse e soli 45 secondi per vincere, e andare avanti, o perdere, e tornare a casa. Alla fine, ne rimarrà solo uno che si aggiudicherà il montepremi finale di 100.000 euro. Uno dopo l’altro, i concorrenti dovranno sfidare uno dei confinanti in un velocissimo duello: chi perde sarà immediatamente eliminato. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - THE FLOOR: PEREGO E VAGNATO TRA STRATEGIA, VELOCITÀ E COLPI DI SCENA Leggi anche: The Floor si rinnova: con Paola Perego arriva Gabriele Vagnato Leggi anche: The Floor: 100 esperti e 100mila euro in palio con Perego e Vagnato Temi più discussi: Paola Perego torna in prima serata con The Floor 2026 su Rai 2; Perego raddoppia per i 60 anni, Citofonare Rai2 con Barale e The Floor; Paola Perego raddoppia: condurrà due programmi Rai (uno in prima serata); Rai Due, torna The Floor: le novità del game show condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato. The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: quante puntate, durata e quando finisceThe Floor 2026 – Ne Rimarrà Solo Uno: quante puntate, durata e quando finisce lo show in onda dal 6 aprile su Rai 2 con Paola Perego ... tpi.it Ricomincia The Floor, nuova stagione del game show con Paola PeregoTorna su Rai 2 The Floor - Ne rimarrà solo uno, ma condotto da Paola Perego e dallo youtuber Gabriele Vagnato ... iodonna.it Il tiktoker ecomico piemontese è co-conduttore della nuova stagione del game showdi Rai2 “The Floor” facebook Arco Floor Lamp designed by Achille & Pier Giacomo Castiglioni x.com