La stagione finale di The Boys ha ottenuto un punteggio quasi perfetto su Rotten Tomatoes, con recensioni che si sono concentrate su un consenso generalmente positivo tra i critici. La serie, nota per il suo stile irriverente, ha concluso la sua esperienza televisiva con giudizi favorevoli, evidenziando un apprezzamento diffuso per la qualità della narrazione e delle interpretazioni. La reazione critica ha sottolineato l’efficacia della conclusione della storia.

La stagione finale di The Boys debutta con un voto quasi perfetto su Rotten Tomatoes e recensioni prevalentemente positive. Tra violenza, satira e momenti scioccanti, la serie sembra chiudere in grande stile. Chiudere una serie è sempre un esercizio di equilibrio: troppo poco e deludi, troppo e rischi di esagerare. The Boys arriva alla sua quinta e ultima stagione con un debutta con un 95% su Rotten Tomatoes e un compito (quasi) raggiunto: restare fedele alla sua natura corrosiva senza perdere la forza che l'ha resa unica. Un finale potente tra caos, satira e sangue Dopo anni passati a demolire il mito dei supereroi, The Boys si prepara a salutare il pubblico con una stagione che, almeno secondo le prime recensioni, non ha alcuna intenzione di abbassare il volume. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Boys 5, il voto dei critici su Rotten Tomatoes: la stagione finale convince (quasi) tutti

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