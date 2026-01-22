The Beauty debutta con il 78% su Rotten Tomatoes | la nuova serie sci-fi di Ryan Murphy convince la critica

The Beauty, la nuova serie sci-fi di Ryan Murphy, ha ottenuto un punteggio del 78% su Rotten Tomatoes, ricevendo recensioni positive dalla critica. Con interpreti come Ashton Kutcher, Evan Peters e Bella Hadid, lo show FX si distingue per la sua narrazione e qualità artistica. Un debutto che conferma l’interesse per produzioni di qualità nel genere, attirando l’attenzione di pubblico e critici.

Lo show FX con Ashton Kutcher, Evan Peters e Bella Hadid è stata accolta positivamente dai critici in base alle recensioni online. The Beauty ha debuttato con un solido punteggio della critica sull'aggregatore di recensioni online Rotten Tomatoes. La nuova serie sci-fi horror di FX basata sul fumetto di Jeremy Haun e Jason A. Hurley, può vantare un cast di prim'ordine. Presentata in questi giorni a Roma, The Beauty ha subito catturato l'attenzione della critica e della stampa in generale, grazie anche alla firma di Ryan Murphy, un'istituzione del piccolo schermo grazie a successi come American Horror Story e Monster. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

The Beauty, è su Disney+ la nuova serie thriller firmata da Ryan Murphy

