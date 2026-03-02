The Matrix 5 si farà | Drew Goddard rompe il silenzio sul nuovo sequel

Dopo due anni di silenzio e voci contrastanti, è arrivata la conferma ufficiale: il quinto capitolo di The Matrix si farà. Drew Goddard, sceneggiatore e regista, ha rotto il silenzio annunciando che il progetto è in fase di sviluppo. La notizia ha suscitato immediatamente l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori, lasciando intendere che le riprese potrebbero partire presto.

Dagli incassi di Resurrections al ritorno di Keanu Reeves: ecco tutto quello che sappiamo sull’aggiornamento del regista. Dopo due anni di incertezze e speculazioni, arriva finalmente un segnale di vita dal “mondo di codice” più famoso del cinema. The Matrix 5 non è stato cancellato: a confermarlo è lo stesso regista e sceneggiatore Drew Goddard, che ha fornito un aggiornamento rassicurante sullo stato del progetto. “Il quinto capitolo è ancora in lavorazione. Sono nella mia ‘caverna della scrittura’ a lavorare alla sceneggiatura. Non so quanto tempo ci rimarrò, ma non appena ne uscirò, avrò novità importanti da condividere.” Questa dichiarazione conferma che la Warner Bros. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Matrix 5, in arrivo un nuovo film della sagaWarner Bros. ha annunciato che è in sviluppo un quinto film della saga di Matrix. Sarà il primo capitolo senza Lana o Lily Wachowski come registe. Lo sceneggiatore di Sopravvissuto - The Martian, ... tg24.sky.it

È ufficiale: The Matrix 5 è in lavorazione e avrà un nuovo regista. Per la prima volta nella storia del franchise, il film non sarà diretto dalle Wachowski. Una scelta che cambia completamente il peso dell’operazione. Matrix non è solo un brand: è un manifesto vis - facebook.com facebook

