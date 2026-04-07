Sviluppato un test del sangue low cost per la diagnosi precoce simultanea di più malattie

È stato messo a punto un nuovo test del sangue a basso costo che permette di individuare contemporaneamente vari tipi di malattie. I primi risultati degli studi indicano che il metodo può rilevare cancro, problemi al fegato e altre anomalie degli organi analizzando i frammenti di DNA presenti nel sangue. Questa tecnologia potrebbe rappresentare un passo importante per la diagnosi precoce di diverse patologie.

Sviluppato un semplice ed economico esame del sangue che, secondo i primi studi, si è dimostrato promettente nel rilevare simultaneamente diversi tipi di cancro, patologie epatiche e anomalie di altri organi, analizzando i frammenti di DNA circolanti nel sangue. Il test si deve all'Università di Los Angeles, ed è stato reso noto sulla rivista Pnas: potrebbe offrire un approccio efficace e low cost per la diagnosi precoce e il monitoraggio nel tempo di molte malattie. Il nuovo metodo, chiamato MethylScan, funziona analizzando il Dna libero circolante (cfDna), minuscoli frammenti di materiale genetico rilasciati nel sangue quando le cellule muoiono. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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