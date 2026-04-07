Un nuovo test del sangue, facile da eseguire e a basso costo, ha mostrato risultati promettenti in uno studio recente. Il test riesce a individuare diversi tipi di cancro, oltre a patologie epatiche e anomalie di altri organi. I primi dati indicano che potrebbe rappresentare una soluzione accessibile per lo screening e la diagnosi precoce di varie condizioni. La ricerca è ancora in corso, ma i risultati iniziali sono incoraggianti.

Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - Un test del sangue semplice ed economico che - dai primi risultati dello studio - si è dimostrato promettente nel rilevare simultaneamente diversi tipi di cancro, varie patologie epatiche e anomalie di altri organi. Come? Analizzando i frammenti di Dna circolanti nel sangue. Lo hanno sviluppato i ricercatori dell'Ucla descrivendo i risultati in una ricerca pubblicata su 'Proceedings of the National Academy of Sciences'. "La diagnosi precoce è fondamentale - spiega Jasmine Zhou, autrice senior dello studio, professoressa di Patologia e Medicina di laboratorio dell'Ucla Health Jonsson Comprehensive Cancer Center - I tassi di sopravvivenza sono molto più elevati quando i tumori vengono individuati prima che si diffondano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, nuovo test del sangue 'low cost' promette di scoprire diversi tipi di cancro

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