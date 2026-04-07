A marzo, Tesla ha registrato un aumento delle vendite in diversi paesi europei, segnando un miglioramento rispetto ai mesi precedenti. Dopo un calo delle consegne nel corso del 2025, i dati mostrano numeri più elevati rispetto al trimestre precedente. La casa automobilistica ha continuato a distribuire veicoli elettrici in vari mercati, con una crescita delle immatricolazioni rispetto ai mesi precedenti.

Numeri in crescita per Tesla nel mese di marzo 2026: il costruttore americano di auto elettriche ha fatto segnare aumenti record nelle vendite in diversi Paesi europei, tra cui la Francia e la Scandinavia. Dopo un 2025 complicato, dove aveva perso quasi la metà della sua quota di mercato europea a causa della mancanza di nuovi modelli, della concorrenza delle case cinesi e delle vicissitudini del suo Ceo Elon Musk, Tesla si sta riprendendo con gli interessi nei primi mesi del 2026, triplicando le nuove immatricolazioni in Francia e più che raddoppiandole nei Paesi nordici. Anche in Italia i numeri sono cresciuti del 32%, con 2.920 vetture nuove. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tesla, a marzo vendite in risalita in Europa

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