Le borse europee chiudono in calo oggi 12 marzo, mentre il prezzo del petrolio si riporta in rialzo dopo gli attacchi ai mercantili nel Golfo Persico. Il blocco di Hormuz influenza le quotazioni dell’energia, contribuendo alla crescita del barile. I mercati sono preoccupati per una possibile guerra prolungata, e i timori si riflettono sulle valutazioni finanziarie della giornata.

Apertura in calo a Wall Street, ancora sotto pressione per l'aumento dei prezzi del petrolio dovuto alle preoccupazioni per l'interruzione degli approvvigionamenti e al protrarsi della guerra con l'Iran. I prezzi del greggio hanno continuato a salire dopo che il segretario all'Energia, Chris Wright, ha dichiarato alla Cnbc che la Marina statunitense «non è pronta» a scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, anche se probabilmente sarà in grado di farlo entro la fine del mese, ha aggiunto. I future sul West Texas Intermediate sono ora in rialzo dell'8,5% a 94,65 dollari al barile. Il traffico nel passaggio ha praticamente raggiunto un punto morto con l'intensificarsi del conflitto in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Borse oggi 12 marzo, prezzo petrolio in diretta | Europa in rosso, il barile in risalita. I timori dei mercati: «Guerra sarà lunga»

