Tesla ha chiuso il 2025 con un bilancio che segna un punto di svolta storico per l’azienda fondata da Elon Musk: per la prima volta da anni, le consegne di veicoli elettrici sono in calo rispetto all’anno precedente, con un calo del 3% sul fatturato e un calo del 8% nelle unità vendute, che si attestano a 1.636.129 esemplari. Il dato più preoccupante arriva dal quarto trimestre, quando Tesla ha consegnato soltanto 418.227 auto, il 15,6% in meno rispetto allo stesso periodo del 2024. Questa contrazione non è un’inezia, ma un segnale di allarme che rivela una crisi strutturale in un mercato che si sta trasformando a velocità crescente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tesla in crisi: calo delle vendite e pressure sui margini in un mercato in rapida evoluzione

Approfondimenti su Tesla 2025

Ultime notizie su Tesla 2025

