Tesla in crisi | calo delle vendite e pressure sui margini in un mercato in rapida evoluzione
Tesla chiude il 2025 con numeri in calo. Per la prima volta da anni, le consegne di veicoli elettrici sono diminuite rispetto all’anno precedente. Il fatturato ha registrato un calo del 3%, mentre le unità vendute sono scese dell’8%, fermandosi a 1.
Tesla ha chiuso il 2025 con un bilancio che segna un punto di svolta storico per l’azienda fondata da Elon Musk: per la prima volta da anni, le consegne di veicoli elettrici sono in calo rispetto all’anno precedente, con un calo del 3% sul fatturato e un calo del 8% nelle unità vendute, che si attestano a 1.636.129 esemplari. Il dato più preoccupante arriva dal quarto trimestre, quando Tesla ha consegnato soltanto 418.227 auto, il 15,6% in meno rispetto allo stesso periodo del 2024. Questa contrazione non è un’inezia, ma un segnale di allarme che rivela una crisi strutturale in un mercato che si sta trasformando a velocità crescente. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Tesla 2025
Mercato auto UE: elettriche in crescita, endotermiche in ritirata. Tesla: -39,2% nelle vendite annuali
Ultime notizie su Tesla 2025
Argomenti discussi: Auto, nella Ue domina l’ibrido. Tesla in calo, Byd la raggiunge; Tesla sacrifica le ammiraglie: stop a Model S e Model X dal 2026. La crisi delle vendite ha aperto le porte al prodotto Optimus; Tesla svela i dati finanziari di fine 2025: batte le aspettative, ma il calo continua; L’ibrido è il re, avanzano i brand cinesi e crisi per Tesla, così il Mercato auto Europa.
Auto, nella Ue domina l’ibrido. Tesla in calo, Byd la raggiungeNel 2025 vendite cresciute del 2,4%: una su cinque è a batteria. A dicembre c’è il sorpasso storico dell’elettrico sulla benzina ... msn.com
***Tesla: conti IV trim. sopra attese, ma primo calo fatturato annuo (-3%) della sua storiaSceso a 94,8 mld$ da 97,7 mld in 2024. Titolo +2,7% in after (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 29 gen - Tesla ha riportato risultati del ... ilsole24ore.com
Per la Tesla Gigafactory in Brandeburgo, che versa in una crisi più che nera, potrebbe accendersi una (tenue) speranza che arriva dall'India. Il Paese asiatico ha infatti abbassato le barriere alle importazioni di auto elettriche, prevedendo dazi ridotti al 15%, co - facebook.com facebook
