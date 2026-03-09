Demenza e ictus | rischio elevato con farmaco di uso comune

Uno studio recente evidenzia che l’uso di un farmaco comunemente prescritto può aumentare significativamente il rischio di ictus e di demenza. La ricerca analizza l’effetto di questo medicinale sui pazienti anziani, sottolineando come l’assunzione possa influenzare la salute cerebrale. Le autorità sanitarie stanno valutando attentamente i dati per aggiornare le linee guida sull’uso del farmaco in questione.

La gestione dei sintomi comportamentali nella demenza rappresenta una delle sfide più complesse nella medicina geriatrica. Agitazione, aggressività e comportamenti disturbanti colpiscono circa la metà dei pazienti con demenza, creando forte disagio per malati e caregiver. Quando le strategie non farmacologiche non sono sufficienti, i medici spesso ricorrono al risperidone, unico antipsicotico atipico approvato nel Regno Unito per questa indicazione. Uno studio condotto nel Regno Unito ha analizzato oltre 165.000 pazienti con demenza tra il 2004 e il 2023, utilizzando cartelle cliniche anonimizzate del NHS. I ricercatori hanno confrontato i pazienti trattati con risperidone con un gruppo analogo non trattato, controllando variabili demografiche e cliniche, comprese le condizioni cardiovascolari pregresse. 🔗 Leggi su Billipop.com

