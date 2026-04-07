Terrore in stazione | volontarie sole contro uomo col coltello

Nella notte, due volontarie della Pubblica assistenza di Monterosso si sono trovate da sole davanti a un uomo armato di coltello presso la stazione ferroviaria. L’uomo, che era stato soccorso a bordo di un treno, ha mostrato comportamenti aggressivi, costringendole ad affrontare una situazione di grave pericolo senza l’intervento immediato delle forze dell’ordine. La vicenda si è svolta in un contesto di emergenza presso il principale snodo ferroviario locale.

Due operatrici della Pubblica assistenza di Monterosso hanno affrontato una situazione di pericolo nella notte presso la stazione ferroviaria locale, dopo che un uomo soccorso a bordo di un treno è diventato violento. L’episodio ha messo in luce l’assenza di supporto immediato da parte delle autorità competenti durante l’emergenza. L’intervento era iniziato per assistere un individuo che appariva privo di sensi all’interno del convoglio. Una volta ripreso conoscenza, l’uomo ha iniziato a mostrare un comportamento ostile, minacciando i presenti e le soccorritrici. La tensione è culminata con la dichiarazione del soggetto di voler usare un coltello per ferire se stesso alla gola e colpire le donne, a meno che non gli venissero somministrati i farmaci che assume di norma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore in stazione: volontarie sole contro uomo col coltello Terrore sul treno, 2 banditi rapinano passeggero che tenta di inseguirli. Poi la minaccia col coltello: “Questo è per te”Bologna, 21 gennaio 2026 - Ancora paura sulla linea ferroviaria Bologna-Porretta Terme: un passeggero è stato rapinato del cellulare da due... Leggi anche: Terrore al Metromare a Rimini, minacciano ragazzino col coltello per il monopattino: come sta il minore Pubblica assistenza Monterosso: Volontarie sole in stazione con soggetto aggressivo. C’è criticità strutturale su supporto forze dell’ordinePubblica assistenza Monterosso: Volontarie sole in stazione con soggetto aggressivo. C’è criticità strutturale su supporto forze dell’ordine ... msn.com Olbia, attimi di terrore in stazione: insegue una donna e aggredisce gli agenti, fermato con il taserPomeriggio di paura alla stazione ferroviaria di Olbia, dove l’intervento della Polizia di Stato ha evitato che una situazione già tesa degenerasse in ... algheroeco.com