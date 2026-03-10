Terrore al Metromare a Rimini minacciano ragazzino col coltello per il monopattino | come sta il minore

A Rimini, un cittadino tunisino è stato arrestato per aver rapinato un minorenne minacciandolo con un coltello per il suo monopattino. L’episodio è avvenuto al Metromare, dove il minorenne è stato avvicinato e minacciato. La vittima è rimasta illesa, ma il fatto ha generato preoccupazione tra i pendolari. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo e ha eseguito l’arresto.

Un arresto per rapina aggravata nella serata di sabato 7 marzo a Rimini. Un cittadino tunisino è stato fermato dopo aver minacciato con un coltello un ragazzo minorenne per sottrargli un monopattino e del denaro contante. L’uomo è stato individuato e arrestato grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e alle tecnologie di geolocalizzazione. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 19.00 di sabato 7 marzo in via Lagomaggio, nei pressi della fermata del Metromare a Rimini. Un ragazzo minorenne ha raccontato agli agenti di essere stato avvicinato da due soggetti stranieri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

