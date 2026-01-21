Nella tratta Bologna-Porretta Terme, si sono verificati nuovi episodi di criminalità. Due banditi armati di coltello hanno rapinato un passeggero, sottraendogli il cellulare, e successivamente lo hanno minacciato con un’arma dicendo: “Questo è per te”. L’episodio si è verificato il 21 gennaio 2026, contribuendo a preoccupare i viaggiatori sulla sicurezza lungo questa linea ferroviaria.

Bologna, 21 gennaio 2026 - Ancora paura sulla linea ferroviaria Bologna-Porretta Terme: un passeggero è stato rapinato del cellulare da due malviventi armati di coltello. È accaduto ieri pomeriggio, mentre il treno si trovava all'altezza della stazione Riolo, dove sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo Radiomobile di Vergato con quelli della stazione di Grizzana Morandi. I militari dell'Arma hanno bloccato i due rapinatori: sono entrambi stranieri, cittadini magrebini e maggiorenni. La chiamata d'emergenza arriva dagli agenti della Polfer, che segnalano ai carabinieri di un passeggero rapinato a bordo treno da due persone, di cui uno armato di coltello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terrore sul treno, 2 banditi rapinano passeggero che tenta di inseguirli. Poi la minaccia col coltello: “Questo è per te”

