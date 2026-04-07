Terrore a Valdaro | moto in fiamme e tre feriti volo d’urgenza a Brescia

Nel pomeriggio di martedì 7 aprile, lungo l’Ostigliese a Valdaro, si è verificato un incidente tra una motocicletta e un’auto. L’impatto ha causato l’incendio della moto e il ferimento di tre persone. Uno degli uomini coinvolti, di 32 anni, è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Brescia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

Un uomo di 32 anni si trova in condizioni critiche dopo un violento impatto tra una motocicletta e un’automobile avvenuto questo martedì, 7 aprile 2026, poco prima delle 17, lungo l’Ostigliese nel tratto di Valdaro. Il sinistro è avvenuto in prossimità della Farmacia Paini. Il conducente del motociclo, un cittadino rumeno di 32 anni, ha urtato una Toyota Yaris guidata da una donna mantovana di 72 anni. L’intervento di soccorso ha il coinvolgimento di diverse unità: due auto mediche, le squadre di Soccorso Azzurro e Croce Verde, oltre a un elicottero arrivato da Verona per il trasporto d’urgenza dei feriti. La gestione dell’emergenza tra Valdaro e i centri ospedalieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Valdaro: moto in fiamme e tre feriti, volo d’urgenza a Brescia Turbolenza si abbatte sul volo Bergamo-Bari, terrore a bordo e passeggeri feritiMomenti di autentico terrore quelli a bordo del volo FR-4132 operato da Malta Air per conto di Ryanair. Turbolenza si abbatte sul volo Bergamo-Bari, terrore a bordo e passeggeri feriti: aperta indagineMomenti di autentico terrore quelli a bordo del volo FR-4132 operato da Malta Air per conto di Ryanair.