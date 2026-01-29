Un video diffuso sui social mostra un’anziana seguita in strada e poi aggredita in un androne. La scena ha lasciato senza parole chi ha assistito, tra shock e paura. La vittima camminava tranquilla, quando all’improvviso si è trovata nel mirino di un’aggressione violenta. La scena si svolge sotto gli occhi di passanti che, increduli, hanno assistito impotenti. La polizia sta indagando per identificare il responsabile.

Sembrava una mattina come tante: il brusio del mercato, le borse della spesa che sfiorano le gambe, l’aria tagliata da voci e passi frettolosi. Per lei, un’abitudine dolce e rassicurante: uscire, scegliere frutta e verdura, tornare a casa con quel piccolo orgoglio di chi non vuole rinunciare alla propria autonomia. Ma in mezzo alla folla, qualcosa cambia. Un’ombra si muove con calma studiata, un passo che si sincronizza al suo, una presenza che sembra casuale. e invece no. La sensazione di essere seguita dura un battito di ciglia, il tempo di attraversare la strada e avvicinarsi al portone. Poi, appena oltre la soglia, tutto precipita: un gesto fulmineo, la spinta alle spalle, il corpo che cede, la paura che esplode in un attimo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Segue un’anziana per strada, poi la violenza nell’androne. Terrore in Italia, il video fa paura

Approfondimenti su Terrore Italia

Una donna anziana è stata seguita per strada prima di essere rapinata nell’androne di un palazzo.

Questa mattina, una donna anziana stava tornando a casa nel suo quartiere quando è stata seguita da un uomo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Terrore Italia

Argomenti discussi: Assistenza agli anziani: come garantire una vita più autonoma?; Mamma, ho avuto un incidente. Anziana porta ori e denaro, ma il custode la segue: truffa sventata; San Salvario, segue un'anziana di 92 anni fino alla porta di casa e la rapina: un uomo finisce in manette; San Salvario, segue un'anziana di 92 anni fino alla porta di casa e la rapina: un uomo finisce in manette [VIDEO].

Torino, segue anziana per strada e la rapina nell'androne: le immagini del pedinamento(LaPresse) . Era di ritorno da una passeggiata al mercato rionale di Piazza Nizza l’anziana di novantadue anni che, il 6 novembre scorso, intorno a mezzogiorno, è ... ilmattino.it

Torino, segue una vecchietta fino a casa e la fa cadere per strapparle il portafoglioL’aggressione con rapina nel quartiere di San Salvario lo scorso novembre, ora il presunto responsabile è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere e al racconto lucido della vittima di ... msn.com

Torino, segue anziana per strada e la rapina nell'androne: le immagini del pedinamento facebook

Torino, segue anziana per strada e la rapina nell'androne: le immagini del pedinamento x.com