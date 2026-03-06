Terribile incidente a Torino Borgo Po | donna investita da un' auto è in condizioni critiche

Nella mattinata di oggi, venerdì 6 marzo 2026, un incidente si è verificato all’incrocio tra corso Casale e via Bricca a Torino. Una donna è stata investita da un’auto e si trova in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Un terribile incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 6 marzo 2026, all'incrocio tra corso Casale e via Bricca a Torino. Un'anziana è stata investita da un'auto e le sue condizioni appaiono gravissime. I sanitari del 118 Azienda Zero sono intervenuti con alcune ambulanze per rianimarla. L'auto che l'ha travolta si è fermata. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. L'incrocio e il relativo attraversamento pedonale sono regolati da un semaforo.

