Terremoto registrato tra Cardeto e Mosorrofa | scossa di magnitudo 2.5

Nelle prime ore del pomeriggio, tra Cardeto e Mosorrofa, si è verificata una scossa di terremoto con magnitudo 2.5. La sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato il movimento alle 13. La zona interessata si trova sulle colline di Reggio Calabria. Finora non sono stati segnalati danni o feriti.

Terremoto sulle colline di Reggio Calabria nelle prime ore del pomeriggio. La sala simica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato alle ore 13.46 una scossa di magnitudo 2.5 tra il Comune di Cardeto e Mosorrofa a una profondità di 15 chilometri. Non si registrano danni a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Sisma Reggio Calabria: boato e allarme tra Mosorrofa e Cardeto Terremoto oggi a Catania: scossa di magnitudo tra 4,1 e 4,6Catania, 4 marzo 2026 – Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi poco dopo le 7. Terremoto, sciame sismico in Toscana: 15 scosse, la più forte di magnitudo 3 con epicentro vicino a PisaTerremoti di bassa intensità in varie parti della Toscana dalla sera di Pasqua alla notte trascorsa, in particolare nella zona della geotermia, tra le province di Pisa e Grosseto. corriereadriatico.it Terremoto magnitudo 4.0 tra Massa-Carrara e La Spezia, scuole chiuse e uffici evacuatiUn terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato dall'Ingv alle ore 08:13 di oggi 25 marzo 2026 nella zona tra le province ... msn.com