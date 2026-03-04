Terremoto oggi a Catania | scossa di magnitudo tra 4,1 e 4,6

Oggi a Catania si è verificata una scossa di terremoto poco dopo le 7.05, con una magnitudo stimata tra 4,1 e 4,6. L'evento sismico ha interessato la zona, facendo tremare la città e provocando timore tra i residenti. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti nelle prime verifiche ufficiali. La protezione civile sta monitorando la situazione.

Catania, 4 marzo 2026 – Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi poco dopo le 7.05 a Catania. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione anche in diversi paesi della provincia etnei, ad Augusta e a Messina, nella zona sud della città. La magnitudo provvisoria secondo le prime stime dell'Ingv è tra 4,1 e 4,6. (Siracusa). Notizia in aggiornamento.