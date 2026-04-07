Terremoto oggi anche sul Vesuvio | tre scosse nella notte | magnitudo fino a 2.1

Nella notte, l’area del Vesuvio è stata interessata da una serie di scosse sismiche di lieve entità. Le scosse sono state tre, con la più forte registrata a magnitudo 2, mentre le altre hanno avuto intensità inferiori. Non si segnalano danni o feriti, e la sequenza sismica è stata confermata dalle rilevazioni degli strumenti di monitoraggio. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Serie di lievi scosse sismiche registrate nella notte nell’area del Vesuvio, con evento più intenso di magnitudo 2.1 alle 3.58. Nessun danno segnalato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Terremoto nel Messinese, serie di scosse nella notte fino all'alba Terremoto nella notte al largo delle Eolie: sciame di 15 scosse, una di magnitudo 4.6Notte di paura a Palermo per delle scosse di terremoto che si sono avvertite in diverse zone della città. TERREMOTO FORTISSIMA SCOSSA NEL SUD ITALIA: REGISTRATA MAGNITUDO DI 5.9 Temi più discussi: Indonesia, terremoto di magnitudo 7.4 nel Mar delle Molucche: allerta tsunami; Terremoto in provincia di Pisa oggi, scossa di magnitudo 3. Lo sciame sismico iniziato a mezzanotte; Terremoto in Indonesia di magnitudo 7.3, epicentro nel Mar delle Molucche: rientrata l'allerta tsunami; Terremoto oggi a Reggio Calabria, scossa di magnitudo 3.1 avvertita anche a Messina. Terremoto oggi, avvertita anche a Bologna e in Emilia Romagna la scossa di magnitudo 4.1 in ToscanaLa scossa di terremoto è stata registrata alle 9.40 ad una profondità di 52 km, a 7 km nord da Pistoia. Ma l’evento sismico è stato sentito distintamente anche a Bologna città e sui vari paesi dell’Ap ... ilrestodelcarlino.it Terremoto in Calabria e Toscana, registrate due scosse di magnitudo di 3.0 e 3.3 all'alba di PasquettaSveglia all'alba per Calabria e Toscana: terremoti magnitudo 3.0 e 3.3. Gli epicentri sono stati registrati uno in mare e uno nell'entroterra ... virgilio.it FOGGIA NON DIMENTICA Oggi, 17 anni fa, il terremoto a L'Aquila portò via 8 figlie della Capitanata Una preghiera per Angela Antonia Cruciano di San Nicandro Garganico, Ilaria Placentino e Luciana Capuano di San Giovanni Rotondo, Anna Russo e l - facebook.com facebook Oggi, 6 aprile, L’Aquila commemora le 309 vittime del #terremoto del 2009 di Sergio Gadda x.com