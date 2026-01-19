Terremoto nel Messinese serie di scosse nella notte fino all' alba

Nella notte del 19 gennaio, nel territorio del Messinese sono state avvertite diverse scosse di terremoto di lieve entità, che si sono protratte fino alle prime ore del mattino. L’evento sismico ha coinvolto la zona, senza segnalare danni significativi o situazioni di emergenza. Le autorità monitorano costantemente la situazione per garantire la sicurezza della popolazione e fornire aggiornamenti tempestivi.

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - Diverse leggere scosse di terremoto sono state avvertite oggi lunedì 19 gennaio all'alba nel Messinese. Alle 5.17 si è verificata una scossa di magnitudo 3.5 (la più forte) a 4 km da Militello Rosmarino e a una profondità di 8.8 km, mentre alle 5.47 ne è stata avvertita un'altra di magnitudo di 2.7 nei pressi di Alcara Li Fusi. La terra aveva tremato già domenica: una scossa di magnitudo 4 era stata registrata alla 14:54 a 2 km a sud di Militello Rosmarino. Dopo un'altra serie, una decina, si sono seguite nella notte fino all'alba.

Terremoto di magnitudo 4.0 nel Messinese avvertito dalla popolazione. Non si registrano al momento danni a cose o persone #ANSA - facebook.com facebook

