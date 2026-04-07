Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla commissione del Mic dopo il no ai fondi per il film su Regeni Scelta di coerenza

Due membri della commissione che valuta i contributi per il cinema del ministero hanno annunciato le proprie dimissioni, poche ore dopo il rifiuto dei fondi destinati a un film documentario su Giulio Regeni. La decisione è stata comunicata come una scelta di coerenza rispetto alla decisione di non finanziare il progetto. La vicenda ha suscitato discussioni e ha portato alle dimissioni di altri componenti della stessa commissione.

Roma, 7 aprile 2026 – Dopo le polemiche sul mancato finanziamento del docufilm su Giulio Regeni, arrivano le dimissioni di due dei componenti della commissione che assegna i contributi selettivi al cinema del Mic. ll noto critico cinematografico Paolo Mereghetti e lo story editor Massimo Galimberti hanno rassegnato le dimissioni con una lettera di rinuncia all'incarico. Mereghetti: “Mi sono dimesso per coerenza” Mereghetti si è dimesso “con effetto immediato” senza citare nella lettera i motivi della sua decisione. Il critico ha spiegato che, pur non facendo parte della Commissione che aveva esaminato il film su Regeni, ha ritenuto “per... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla commissione del Mic dopo il no ai fondi per il film su Regeni. “Scelta di coerenza” Caso Regeni, Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla commissione del Ministero della CulturaAlla vigilia del question time al quale è stato chiamato il ministro della Cultura Alessandro Giuli per rispondere sul mancato finanziamento al... Niente finanziamenti al docufilm su Regeni, si dimettono due commissari Mic(Adnkronos) – Due dei componenti della commissione che assegna i contributi selettivi al cinema del Mic si sono dimessi. Caso Regeni, Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla commissione del Ministero della CulturaAlla vigilia del question time al quale è stato chiamato il ministro della Cultura Alessandro Giuli per rispondere sul mancato finanziamento al documentario ... lapresse.it Galimberti e Mereghetti si dimettono dalla commissione del MicPaolo Mereghetti, il noto critico cinematografico chiamato a far parte della Commissione cinema selettivi del Mic, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato nei giorni della polemica ... ansa.it