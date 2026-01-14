Terremoto a Napoli sciame sismico questa mattina ai Campi Flegrei | 2.5 la scossa più intensa

Questa mattina, nei Campi Flegrei a Napoli, si è verificato uno sciame sismico con diverse scosse, la più intensa di magnitudo 2,5. L’evento, iniziato poco dopo le 9, ha suscitato attenzione tra la popolazione e le autorità locali. Si monitorano costantemente le evoluzioni della situazione per garantire la sicurezza e valutare eventuali ulteriori attività sismiche nella zona.

