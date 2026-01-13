Terremoto | due forti scosse nel ravennate Magnitudo 4,3 alle 9,29 Poi 4,1

Stamattina in Romagna si sono verificate due scosse di terremoto nel ravennate, rispettivamente di magnitudo 4,3 alle 9,29 e di magnitudo 4,1 poco dopo. L’epicentro si trovava a circa sette chilometri da Russi e a dieci da Forlì. Nessun dato ufficiale indica danni rilevanti, ma l’evento ha generato preoccupazione tra la popolazione locale.

Sisma in Romagna stamattina. Due forti scosse a distanza di pochi minuti. La più intensa di magnitudo 4,3 è stata registrata alle 9,29 con epicentro a sette chilometri da Russi, provincia di Ravenna, e a dieci da Forlì. Poco dopo nella stessa zona il terremoto di magnitudo 4,1.

Il terremoto di oggi in Calabria e Sicilia, uno dei più forti degli ultimi 40 anni al Sud. E i cavernicoli no-Ponte scatenano la loro ignoranza - facebook.com facebook

Una forte scossa di terremoto, magnitudo 5.1, è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e Calabria. L'epicentro, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vul x.com

