Campi Flegrei studio Ingv | nessuna eruzione imminente servirebbero decenni

Uno studio condotto dall’Ingv in collaborazione con l’Università di Ginevra indica che le attuali condizioni geologiche nei Campi Flegrei non evidenziano un rischio imminente di eruzione. Le analisi suggeriscono che, per attivare un evento vulcanico, sarebbero necessari decenni di accumulo di energia e cambiamenti significativi. La ricerca fornisce dati utili per una valutazione accurata della situazione, senza allarmismi ingiustificati.

Secondo uno studio di Ingv e Università di Ginevra, le condizioni attuali non sono sufficienti a innescare un’eruzione. Anche in caso di prosecuzione del sollevamento del suolo, l’accumulo di magma richiederebbe tempi lunghi, paragonabili a quelli che precedettero l’evento del 1538 Le condizioni attuali dei Campi Flegrei non sarebbero in grado di generare un’eruzione nel . 🔗 Leggi su 2anews.it

