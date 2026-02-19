Mengo l' anteprima del festival sabato 11 luglio coi Subsonica e il loro tour Terre rare | 96-26
Sabato 11 luglio, i Subsonica apriranno il MENGO MUSIC FEST di Arezzo con il loro tour
Arezzo, 19 febbraio 2026 – Continuano gli annunci di MENGO MUSIC FEST: dopo lo svelamento della line up della giornata conclusiva del festival (sabato 18 luglio) con i cani, Vintage Violence, Mille, Napoli Segreta djset, Myd Live, oggi viene annunciata la preview del festival, sempre al Parco il Prato di Arezzo, prevista per sabato 11 luglio: sul palco, i Subsonica con il loro tour estivo Terre Rare: 26-96. Un appuntamento imperdibile per entrare nel clima di festa e grande musica che proseguirà poi la settimana successiva, quando MENGO MUSIC FEST entrerà nel vivo della 22sima edizione dal 14 al 18 luglio 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it
L'anteprima del festival sabato 11 luglio coi Subsonica e il loro tour "Terre rare: 96-26”L'evento del 11 luglio ad Arezzo si è deciso di portare sul palco i Subsonica, protagonisti di una anteprima che anticipa il festival MENGO MUSIC FEST.
I Subsonica annunciano il nuovo album Terre rareI Subsonica tornano con un nuovo album,Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Mengo fest: l’anteprima si terra’ a Poppi con la cantante NoemiL’Anteprima del Mengo Fest quest’anno sarà fatta Ponte a Poppi con un personaggio di eccezione sul palco della Notte Rosa, la cantante Noemi. Venerdì 4 Luglio 2025 in Piazza Garibaldi, grazie alla ... lanazione.it
La grande notte di Noemi in piazza. L’anteprima del Mengo a PoppiNoemi salirà sul palco di Piazza Garibaldi a Ponte a Poppi stasera per l’anteprima del Mengo Music Fest 2025 (in programma al Prato di Arezzo dall’8 al 13 luglio). La cantante sarà protagonista della ... lanazione.it