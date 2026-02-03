Incidente tra due auto a Terranuova Bracciolini | tre feriti trasportati alla Gruccia

Alle prime luci dell’alba, alle 6.39, due auto si sono scontrate in via del Fiume a Terranuova Bracciolini. Tre persone sono rimaste ferite e sono state portate all’ospedale della Gruccia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno soccorso i feriti e messo in sicurezza la zona. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre si svolgevano i rilievi. Nessuno dei feriti sembra essere in pericolo di vita.

Paura alle prime luci dell'alba a Terranuova Bracciolini, dove alle 6.39 è scattato l'intervento del 118 ASL TSE in via del Fiume per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Sul posto sono intervenuti l'auto infermieristica del Valdarno, le ambulanze BLSD della Misericordia di Terranuova Bracciolini, BLSD di San Giovanni Valdarno e BLSD di Figline Valdarno, oltre alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell'area e dei mezzi coinvolti. Nel sinistro sono rimaste ferite tre persone: un uomo di 52 anni, una donna di 19 anni e un uomo di 64 anni.

