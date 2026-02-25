bergamo celebra gianandrea gavazzeni il maestro che ha dato voce alla nostra terra

Articolo. Fino al 29 novembre, Bergamo intreccia musica, ricerca e formazione per raccontare la figura poliedrica di Gavazzeni Gianandrea Gavazzeni rappresenta, ancora oggi, una delle più importanti figure del panorama musicale orobico. Direttore d’orchestra, compositore, pianista, raffinato saggista e finissimo musicologo, Gavazzeni è stato un punto di riferimento per tutto il Novecento musicale italiano ma non solo, divenendo uno dei simboli musicali di Bergamo. La sua città – nella quale è nato, ha vissuto e dove ha avuto modo di interfacciarsi con le più importanti personalità del mondo musicale – lo ha sempre avuto nel cuore, a maggior ragione quest’anno in occasione dei trent’anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 1996. «A Gianandrea Gavazzeni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

