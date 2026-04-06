Ritorno a casa senza incubo code | l' autostrada deserta nel giorno di Pasquetta IL VIDEO

Dopo il lungo fine settimana di Pasqua e le gite fuori porta di Pasquetta, le immagini mostrano un’autostrada decisamente vuota, senza le consuete code di rientro. Il traffico è sceso notevolmente rispetto ai giorni precedenti, offrendo un ritorno a casa più tranquillo per molti automobilisti. Le riprese video evidenziano come le strade principali siano meno congestionate rispetto a quanto si possa aspettare in un giorno di rientro post-festivo.

Il video pubblicato sulla pagina Facebook "Suolo Libero" e la paura per quando l'autostrada verrà completata anche in Brianza Rientro a casa dopo il lungo fine settimana di Pasqua o semplicemente dopo la gita fuoriporta di Pasquetta tutti in coda. Così si presentavano, già dal pomeriggio di lunedì 6 aprile, le strade statali e le autostrade della Lombardia. Ma c’è chi per rientrare in Brianza non ha avuto problemi, se non quello di mettere mano al portafoglio. Rientro lungo un’autostrada pressoché vuota quello che ha visto protagonisti alcuni brianzoli. L’autostrada in questione è la Pedemontana nel tratto dall’intersezione A8A36 (nel Varesotto) fino all’uscita di Lentate sul Seveso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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