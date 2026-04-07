Terni Sui temi dello sviluppo e dell' innovazione non si vede l' iniziativa del Comune Serve puntare su formazione e incentivi

A Terni, si osserva una mancanza di iniziative da parte del Comune sui temi dello sviluppo e dell’innovazione, con richieste di maggiore attenzione a formazione e incentivi. La città si trova di fronte a un momento cruciale, in cui le sfide europee legate alla globalizzazione, alla crescita delle economie emergenti, al cambiamento climatico e ai conflitti armati influenzano significativamente il territorio.

"Terni ha davanti a sé un passaggio cruciale: le nuove sfide che coinvolgono l’Europa nel suo complesso date dalla globalizzazione, dalla crescita delle economie emergenti e da fenomeni esogeni quali il cambiamento climatico e le guerre in corso, coinvolgono in maniera importante la città dell’acciaio nella quale insistono numerose multinazionali che sono interessate da questi fattori sovranazionali. Il contesto generale nel quale ci troviamo pone le realtà che compongono il tessuto economico locale davanti ad una rivoluzione dei fattori produttivi che imporrebbe investimenti massicci in quelle parti della filiera produttiva ad alta innovazione e ad alto valore aggiunto (ricerca e sviluppo, brevetti, digitale, capitale umano) nelle quali, tuttavia, L’Umbria è al 14esimo posto in Italia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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