Innovazione e meccanizzazione agricola richiedono maggiore supporto incentivi per sviluppo sostenibile

L’agricoltura italiana ha bisogno di più incentivi per crescere e innovare. Le aziende del settore chiedono maggior supporto per adottare tecnologie avanzate e pratiche sostenibili. Non ci sono ancora segnali di un vero rilancio, e molti agricoltori si trovano a dover fare i conti con un sistema che fatica a seguire i tempi. La strada verso una agricoltura moderna e più competitiva resta in salita, mentre le sfide ambientali e di mercato si fanno sempre più pressanti.

**Un settore in stallo: l'agricoltura italiana si trova a un bivio, con l'auspicio di un nuovo impulso per l'innovazione** Quando l'agricoltura italiana è stata chiamata a diventare un modello di sostenibilità, di competitività e di meccanizzazione avanzata, era previsto un movimento rapido verso l'Agricoltura 2.0. Invece, la realtà è diversa: da mesi, e forse da anni, il settore agricolo si trova in una fase di sostanziale stallo. Le imprese, per lo più piccole o medie, si trovano in attesa di un rinnovo del parco strumentale, della trasformazione tecnologica, dell'adozione di soluzioni innovative.

