Terni in Bct un pomeriggio di riflessione sui temi dell’inclusione dell’accessibilità e dei linguaggi inclusivi

Oggi pomeriggio a Terni si è tenuto un evento dedicato ai temi dell’inclusione e dell’accessibilità. Alla Biblioteca Comunale di Terni si sono incontrate persone interessate a scoprire come usare linguaggi più inclusivi e favorire l’integrazione di tutti. L’iniziativa, intitolata “Un pomeriggio di storie che incantano”, è stata promossa dal Lions Club Sangemini – Terni dei Naharti, insieme al Lions Club Alghero. La partecipazione è stata numerosa e l’atmosfera è risultata calda e aperta, con stor

Si è svolto oggi pomeriggio - giovedì 29 gennaio - presso la Biblioteca Comunale di Terni l'incontro "Un pomeriggio di storie che incantano", promosso dal Lions Club Sangemini – Terni dei Naharti in interclub con il Lions Club Alghero. Al centro dell'evento la fiaba Bachis e Boboredda, punto di.

