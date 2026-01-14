Mancano i geometri serve l’indirizzo Cat Appello di Ance Umbria per il corso di studi

Ance Umbria sollecita il ripristino del corso Cat (Costruzioni, ambiente e territorio) presso l’Istituto Spagna – Campani di Spoleto, assente dal 2017. La mancanza di geometri rappresenta una criticità per il settore edile, soprattutto in una città come Spoleto, coinvolta da recenti eventi sismici e lavori di ricostruzione. L’associazione insiste sulla necessità di formare nuovi professionisti, fondamentali per lo sviluppo e la sicurezza del territorio.

SPOLETO Tra "Centodieci" e sisma, Spoleto è una città-cantiere, ma mancano i geometri. Ance Umbria (Associazione nazionale costruttori edili) torna a chiedere con forza alle istituzioni che venga ripristinato all'Istituto Spagna – Campani di Spoleto il corso Cat (Costruzioni ambiente e territorio, ex scuola per geometri), assente dal 2017. "Il territorio dello Spoletino – ricorda il presidente di Ance Umbria, Albano Morelli – è uno dei pochissimi nel panorama regionale a non formare questa figura professionale che è ancora fondamentale nel mondo delle costruzioni. Rendendo di fatto impossibile il ricambio generazionale.

