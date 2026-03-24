Terni il nuovo polo sportivo a Borgo Bovio | Operazione di rigenerazione urbana con protagonisti i giovani

A Terni è stato inaugurato un nuovo polo sportivo nel quartiere Borgo Bovio, dedicato a diverse attività come il tennis e il parkour. L'intervento rientra in un progetto di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di coinvolgere i giovani e offrire spazi dedicati allo sport e al tempo libero. L'apertura ufficiale segna l'avvio di un'area pensata per favorire l'attività fisica nel quartiere.

Un polo sportivo attrezzato con attività destinate al tennis e al parkour. È partita ufficialmente l’operazione playground anche a Borgo Bovio. Il progetto infatti si incardina in Sport Illumina, ossia una iniziativa promossa dal ministero per lo Sport e i Giovani ideata da Sport e Salute con l’obiettivo di realizzare spazi modulari, inclusivi, riconoscibili e funzionali per lo svolgimento di attività sportive e ricreative. Il progetto si prepone di rispondere alla richiesta di comprendere nuove opportunità per pratiche libere e ricreative o per ospitare manifestazioni socio-culturali. La nuova piastra del playground si estende per circa 950 mq. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Rigenerazione urbana. Avviati gli interventi nel Borgo di BagnolaAl via i lavori per la rigenerazione urbana dello storico borgo di Bagnola, nel territorio del comune di Lerici. Il sindaco Leccese premia i bambini protagonisti della rigenerazione urbana: "Esperienza emozionante"Un incontro pensato per ringraziare i più giovani e valorizzare il ruolo della cittadinanza attiva fin dall’infanzia nella cura dei luoghi e dei beni...