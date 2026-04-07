Teresa

Da parmatoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 e domenica 12 aprile si conclude la stagione serale 20252026 di Europa Teatri al Teatro Europa con la nuova produzione intitolata

Sabato 11 e domenica 12 aprile ultimo appuntamento della stagione serale 20252026 di Europa Teatri al Teatro Europa con la nuova produzione dal titolo ,dedicata alla figura di d'Avila, donna, santa, scrittrice e protagonista di un’esperienza spirituale che attraversa il corpo e la parola, il desiderio e l’ascesi. Lo spettacolo indaga il misticismo femminile attraverso i suoi scritti e le sue testimonianze, in cui emergono con forza una sensualità vibrante e la ristrettezza della vita monastica, in un dialogo costante tra umano e divino. Lo spettacolo si sviluppa in un impianto scenico fortemente simbolico: una croce blu al centro della scena per indicare l'equilibrio, l'armonia, la perfezione che evoca nei suoi scritti teologici. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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