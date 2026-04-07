Sabato 11 e domenica 12 aprile si conclude la stagione serale 20252026 di Europa Teatri al Teatro Europa con la nuova produzione intitolata

Sabato 11 e domenica 12 aprile ultimo appuntamento della stagione serale 20252026 di Europa Teatri al Teatro Europa con la nuova produzione dal titolo ,dedicata alla figura di d'Avila, donna, santa, scrittrice e protagonista di un’esperienza spirituale che attraversa il corpo e la parola, il desiderio e l’ascesi. Lo spettacolo indaga il misticismo femminile attraverso i suoi scritti e le sue testimonianze, in cui emergono con forza una sensualità vibrante e la ristrettezza della vita monastica, in un dialogo costante tra umano e divino. Lo spettacolo si sviluppa in un impianto scenico fortemente simbolico: una croce blu al centro della scena per indicare l'equilibrio, l'armonia, la perfezione che evoca nei suoi scritti teologici. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

DONNAREGINA di Teresa Ciabatti: recensioneTeresa Ciabatti esplora la controversa figura del superboss della camorra Giuseppe Misso in un libro in bilico tra il biografico, l’autobiografico e...

Smart Bay Santa Teresa, rinnovato l’accordoIl Comune di Lerici ha sottoscritto il rinnovo dell’accordo di collaborazione per la costituzione della piattaforma “Smart Bay Santa Teresa”,...

Pane, amore e…TERESA!

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La Promessa Anticipazioni 7 aprile 2026: Teresa allerta i Lujàn, Eugenia sta impazzendo di nuovo!Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 7 aprile 2026? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. comingsoon.it

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Ad Alba, tra le due guerre, si intrecciano le vite di Teresa, cresciuta in un cortile pieno di miseria e quella di Francesco, cresciuto in una casa apparentemente migliore ma intossicata dalla madre. Nonostante le diversità, i due si attraggono finché la Storia non t - facebook.com facebook

Giuseppina Pasqua, Teresa Stolz, Giuseppe Verdi, Leopoldo Mugnone (1899) - Archivio Storico Ricordi x.com