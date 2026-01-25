DONNAREGINA di Teresa Ciabatti | recensione

Teresa Ciabatti esplora la controversa figura del superboss della camorra Giuseppe Misso in un libro in bilico tra il biografico, l’autobiografico e il romanzo. La casa editrice Mondadori, che cura le opere dell’autrice, ha pubblicato questo lavoro nel 2025 con il titolo di Donnaregina. Trama. Una prima persona senza nome racconta la vicenda contenuta in questo libro. Si tratta forse di Teresa Ciabatti stessa, che ci racconta qualcosa di sé in queste pagine? Non ci è dato saperlo. Ciò che il lettore sa è solo che la voce narrante è di una donna sulla quarantina, nata ad Orbetello – proprio come l’autrice – e trasferitasi a Roma – anche qui, proprio come l’autrice. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

