Smart Bay Santa Teresa rinnovato l’accordo

Il Comune di Lerici ha rinnovato l’accordo che dà vita alla piattaforma “Smart Bay Santa Teresa”. L’obiettivo è promuovere ricerca, innovazione e sviluppo sostenibile nella zona della Baia di Santa Teresa e nel Golfo della Spezia. Ora si lavora per rendere più avanzate le tecnologie e migliorare la tutela dell’ambiente locale.

Il Comune di Lerici ha sottoscritto il rinnovo dell'accordo di collaborazione per la costituzione della piattaforma "Smart Bay Santa Teresa", progetto dedicato alla ricerca scientifica, all' innovazione tecnologica e allo sviluppo sostenibile nella Baia di Santa Teresa e nel Golfo della Spezia. L'accordo coinvolge Enea, Cnr, Ingv, Comune di Lerici, Scuola di Mare Santa Teresa e Cooperativa Mitilicoltori Associati. La Smart Bay Santa Teresa si configura come un laboratorio territoriale avanzato per il monitoraggio degli ecosistemi marini, lo sviluppo di tecnologie innovative e la sperimentazione di modelli sostenibili legati alla Blue Economy.

