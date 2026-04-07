Teramano stop all’acqua per 14 comuni | ecco i giorni e le zone

Tra le 21:30 e le 6:30 del mattino successivo, nei giorni 7, 8, 9 e 10 aprile 2026, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa in 14 comuni della provincia. La sospensione interessa diverse zone del territorio e coinvolge numerose abitazioni e attività commerciali. La decisione è stata comunicata dalla società responsabile della gestione dell’acquedotto, che ha indicato gli orari e le date precise dell’interruzione.

La Ruzzo Reti sospenderà l’erogazione dell’acqua tra le 21:30 e le 6:30 del mattino seguente nei giorni 7, 8, 9 e 10 aprile 2026. Il provvedimento coinvolge 14 comuni del teramano per risolvere i problemi tecnici al potabilizzatore di Montorio al Vomano causati dal maltempo. L’intervento tecnico si rende necessario per stabilizzare l’invio idrico in tutta la provincia. L’obiettivo principale è garantire che durante le ore diurne il servizio sia distribuito in modo più efficiente, compensando le difficoltà strutturali ancora presenti nell’impianto di Montorio al Vomano. Le criticità meteorologiche hanno colpito duramente la zona, rendendo particolarmente difficili le operazioni di approvvigionamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramano, stop all’acqua per 14 comuni: ecco i giorni e le zone Stop temporaneo all’acqua per disservizio elettrico all’impianto idrico, ecco le zone interessateUn disservizio elettrico nell’impianto idrico che rifornisce la zona di Camaro provoca questa mattina una sospensione temporanea della distribuzione... Guasto improvviso, manca l’acqua in due comuni della provincia di Latina. Le zone interessateManca l’acqua in alcune zone di due comuni della provincia pontina per un guasto. Argomenti più discussi: STOP ALL’ACQUA DA STANOTTE IN DIVERSI COMUNI TERAMANI: CHIUSURA DEI SERBATOI PER RIPRISTINARE I LIVELLI; VIDEO| Maxi intervento Aca: 12 cantieri in 10 ore, 22 Comuni senz’acqua e scuole chiuse per due giorni; Stop all’acqua per i lavori, Confesercenti Pescara chiede ristori per le attività economiche; Teramo stop all’acqua di notte | piano shock per salvare i serbatoi. Acqua: altra giornata di disagi nel Teramano/ LEGGI COMUNI COINVOLTIPersistono le criticità causate dal maltempo al potabilizzatore di Montorio al Vomano, con maggiori disagi a Giulianova, Castellalto e Sant’Egidio ... rete8.it Analisi dell'attività valanghiva: Versante Teramano del Gran Sasso Le immagini catturate da Damiano Tatulli offrono una testimonianza impressionante della forza della natura sul massiccio più alto dell'Appennino. Nel video si susseguono in rapida sequenza - facebook.com facebook Arrestato a Roma dalla Digos un #18enne teramano che pianificava #attentati terroristici ispirandosi allo statunitense #Unabomber. Incitava online alla ribellione e distruzione dei sistemi tecnologici e democratici e pubblicava manuali per fabbricare in casa x.com