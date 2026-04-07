Antonio Teocoli, conosciuto come Teo, ha raccontato di aver avuto un interesse romantico verso una celebrità del passato, che avrebbe rifiutato le sue avances. La sua biografia include numerosi aneddoti che spaziano tra momenti di successo e tensioni, rendendo la sua vita un racconto ricco di episodi vari. Tra le sue confidenze ci sono anche episodi di incontri e rifiuti legati al mondo dello spettacolo.

La vita di Antonio Teocoli, Teo per tutti, è un romanzo. Mille i capitoli giocosi, gli aneddoti, i successi ma anche le baruffe. Teo è il ragazzone di sempre, quello del Derby e della corte a Brigitte Bardot, della fratellanza con Celentano e dei miliardi offerti da Berlusconi ma da lui rifiutati. Teo, vero che hai cancellato la data di nascita sul tuo passaporto? «No. Anzi sì. Ho 81 anni ma ne leggo 18». La verità: hai un po’ meno voglia di ridere? E fa ridere? «Affatto. Mi sono accorto che gli anni passano solo una sera in cui ho chiesto a un amico: quando gioca il Milan? E lui: Teo, ha giocato ieri sera.». Nostalgia canaglia per gli anni belli? «E qui ti correggo: non sono stati belli bensì magnifici nella mia Milano delle ringhiere e del Derby, degli anni Sessanta e degli amici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Teo Teocoli: "Piacevo alla Bardot, la Clery mi rifiutò"

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Si parla di: Cesare Maldini.

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