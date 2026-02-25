Buon compleanno Paolo Mieli Teo Teocoli Emilio Giannelli…

Paolo Mieli, Teo Teocoli e Emilio Giannelli hanno raggiunto un'età significativa, celebrata con eventi pubblici e incontri tra amici. La loro presenza nel mondo culturale, artistico e sportivo si è fatta notare con attività recenti e progetti in corso. Mieli ha partecipato a conferenze, Teocoli ha portato il suo umorismo in tv, e Giannelli ha presentato nuove vignette. La giornata si è animata di ricordi e festeggiamenti, segnando un momento speciale per tutti loro.

© Romadailynews.it - Buon compleanno Paolo Mieli, Teo Teocoli, Emilio Giannelli…