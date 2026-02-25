Buon compleanno Paolo Mieli Teo Teocoli Emilio Giannelli…
Paolo Mieli, Teo Teocoli e Emilio Giannelli hanno raggiunto un'età significativa, celebrata con eventi pubblici e incontri tra amici. La loro presenza nel mondo culturale, artistico e sportivo si è fatta notare con attività recenti e progetti in corso. Mieli ha partecipato a conferenze, Teocoli ha portato il suo umorismo in tv, e Giannelli ha presentato nuove vignette. La giornata si è animata di ricordi e festeggiamenti, segnando un momento speciale per tutti loro.
Buon compleanno Paolo Mieli, Teo Teocoli, Gianluigi Donnarumma, Francesco Matta, Emilio Giannelli, Pierluigi Cera, Nedo Sonetti, Jean Todt, Giuseppe Betori, Enrico La Loggia, Franco Udella, Aldo Busi, Giampiero Marini, Josè Maria Aznar, Milena Santerini, Giuseppe Romanini, Giancarlo Camolese, Mario Michele Giarrusso, Sandro Tovalieri, Massimo Parisi, Nadia Ginetti, Gaia de Laurentiis, Flavia Pennetta, Brayan Perea. Oggi 25 febbraio compiono gli anni: Francesco Matta, datore di suoni e luci; Francesco Caracciolo, storico, scrittore; Emilio Giannelli, disegnatore, vignettista; Luisa Capitanio Santolini, politica; Pierluigi Cera, ex calciatore Verona, Cagliari, Cesena; Nedo Sonetti, ex calciatore, allenatore; Rosolino Bianchetti Boffelli, vescovo; Bruno Divina, ex calciatore Atalanta; Teo Teocoli, attore, comico, conduttore tv; Lucio Bertogna, ex calciatore Venezia, Monza; Gigi Rizzi, chitarrista; Jean Todt, dirigente d’azienda ex Ferrari; Giuseppe Betori, cardinale; Vittorio Caporale, ex calciatore Udinese, Bologna, Torino, Napoli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
