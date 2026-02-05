Cesare Castellotti morto a 86 anni seguiva Juventus e Torino per 90° Minuto | fu imitato anche da Teo Teocoli

Cesare Castellotti, giornalista e volto storico di "90° Minuto", è morto all'età di 86 anni: aveva seguito per anni Juventus e Torino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Addio a Cesare Castellotti, voce storica del calcio torinese e volto di 90° Minuto. Il giornalismo sportivo piange la scomparsa di un professionista che ha raccontato Juventus e Toro con rigore e passione per oltre vent'anni.

Cesare Castellotti, giornalista e conduttore televisivo soprattutto in ambito sportivo, è morto a 86 anni. Chi ha una certa età lo ricorda perchè era il volto più noto dei collegamenti della trasmissione sportiva.

