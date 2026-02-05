Cesare Castellotti morto a 86 anni seguiva Juventus e Torino per 90° Minuto | fu imitato anche da Teo Teocoli
Cesare Castellotti, giornalista e volto storico di "90° Minuto", è morto all'età di 86 anni: aveva seguito per anni Juventus e Torino. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su Cesare Castellotti
Addio a Cesare Castellotti, lo storico corrispondente di 90° Minuto per Juve e Toro
È morto Cesare Castellotti, il giornalista che da Torino ha raccontato decenni di calcio.
Teo Teocoli: “La Tv indietro di 50 anni, bravi come me non ce ne sono. Celentano mi ha chiesto di fare qualcosa”
Ultime notizie su Cesare Castellotti
Argomenti discussi: Addio ad un altro volto storico di 90° minuto: morto Cesare Castellotti, corrispondente per Juventus e Torino.
Addio a Cesare Castellotti, voce storica del calcio torinese e volto di 90° MinutoIl giornalismo sportivo piange la scomparsa di un professionista che ha raccontato Juventus e Toro con rigore e passione per oltre vent’anni. ilsole24ore.com
Addio a 86 anni a Cesare Castellotti, giornalista sportivoTORINO – Cesare Castellotti, giornalista e conduttore televisivo soprattutto in ambito sportivo, è morto a 86 anni. Chi ha una certa età lo ricorda perchè era il volto più noto dei collegamenti della ... quotidianopiemontese.it
Ultim'ora È morto Cesare Castellotti. Il suo volto è entrato nelle case degli sportivi torinesi per tre decenni facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.