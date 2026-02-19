Accademia dello Sport 1976-2026 | 50 anni di sport valori e solidarietà

L’Accademia dello Sport festeggia 50 anni di attività, un traguardo raggiunto grazie all'impegno di molti e alla passione per il movimento. Fondata nel 1976, ha promosso sport e solidarietà, coinvolgendo giovani e adulti in iniziative locali. Quest’anno, l’associazione organizza eventi che uniscono sport e beneficenza, come tornei e incontri nelle palestre di Bergamo. La festa di metà secolo si svolgerà con una cerimonia aperta alla comunità, sottolineando il ruolo di questo traguardo nel rafforzare il legame tra sport e solidarietà.

L'ACI è per far viaggiare la sicurezza sulle strade nella responsabilità di tutti; l'Accademia dello sport corre insieme per promuovere con la solidarietà il bene della nostra società bergamasca Claudio Zanese – Clf Italia. Gianluigi Viscardi – Cosberg. Vittorio Bosio – Csi Point. Cesare Curnis – Curnis Gioielli. Dario Perico – Dental Clinic. Giuseppe Panseri – Despe. Umberto Bortolotti – Ecogom. Giuseppe Passera – Edilpiazzatorre. Mauro Cucchi – Effeci Tecnoimpianti. Gianfranco Mattavelli – Emme Esse. Paolo Motta – Emmetre Clima Service. Veronica Pasta – Estetica Medica.